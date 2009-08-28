"Форд Фиеста" врезался в дерево: двое погибших

В Черниговской области в результате ДТП погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, вчера в 15.40 в с. Липовое Талалаевского района автомобиль «Форд Фиеста», съехав в кювет, столкнулся с деревом. Водитель автомобиля, 1984 года рождения, погиб на месте аварии, а пассажир, 1983 года рождения, умер в реанимационном отделении Талалаевской центральной районной больницы.