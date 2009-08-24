В Донецке прошел праздник национальной кухни

Сегодня в Донецке в центральном парке культуры и отдыха им. Щербакова прошел традиционный праздник национальной кухни «Гостиное подворье» с дегустацией блюд для всех желающих.

Свои национальные блюда представили более 20 национальных обществ, проживающих на территории города Донецка. Праздник сопровождался народными песнями, танцами, столы были стилизовано украшены орнаментами.

Разнообразными яствами были заставлены столы национальных кухонь: немецкой, чешской, китайской, грузинской, ассисирийской, армянской, еврейской, белорусской, роменской, вьетнамской, корейской, польской, греческой, арабской, дагестанской, азербайджанской, русской, узбекской и др.

Представители каждого общества в ярких национальных костюмах предлагали всем желающим продегустировать блюда их народной кухни. Так, грузинская кухня была представлена кушаньями тех народностей, которые живут в Грузии: ткемали по-гурийски, аджика по-абхазски, хачапури, сулугуни, шашлыки и т. д. На кулинарном празднике белорусы угощали драниками, ассирийцы – ширвой, евреи – фаршированной рыбой и сладкими пирогами, узбеки потчевали пловом, приготовленном в казанах.

Одной из самых колоритных была украинская национальная кухня, которая угощала отдыхающих кулешом, варениками, винегретом, бужениной и другими блюдами.

Желающих отведать разных яств было очень много, люди буквально толпились у каждого стола. Уже за час «дегустирующие» опустошили практически все столы. Больше всех оказалось еды у украинцев, которые дольше всех угощали желающих кулешом и борщом, некоторые горожане просили налить супа в банки, чтобы взять домой.

Посетивший праздник Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО поблагодарил все национальные общества за весомый вклад в общественную жизнь Донецка, за сохранение национальной культуры и традиций.