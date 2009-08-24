Названа "Мисс Вселенная - 2009" (фото)

07:00, 24 августа 2009
Разное
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Как и в прошлом году - из Венесуэлы

Победительницей 58-го по счету конкурса красоты "Мисс Вселенная 2009", состоявшегося на Багамских островах, стала 18-летняя представительница Венесуэлы Стефания Фернандес (Stefania Fernandez), сообщает Reuters.

Любопытно, что корону новой обладательнице престижного титула вручила ее соотечественница Дайана Мендоза, ставшая победительницей этого конкурса в прошлом году.

Представительница Украины Кристина Коц-Готлиб не попала в число 15 финалисток: США, Пуэрто-Рико, Исландии, Албании, Чехии, Бельгии, Доминиканской республики, Швеции, Косово, Австралии, Франции, Швейцарии, ЮАР, Хорватии и Венесуэлы.

Второе место также досталось латиноамериканке - Аде Аймее де ла Крус (Ada Aimee de la Cruz) из Доминиканской Республики.

Финальная пятерка. Мисс Доминиканская Республика Ада Айме де ла Крус, мисс Австралия Рейчел Финч, мисс Пуэрто-Рико Майра Матос Перес, мисс Венесуэла Стефания Фернандес, мисс Косово Гона Драгуша

Китаянка Ванг Шинджао (Wang Jingyao) удостоилась титула "Мисс конгениальность", а Чутима Дуронгдеш (Chutima Durongdej) из Таиланда - "Мисс фотогеничность".

 

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