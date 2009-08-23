У итальянца огромный джекпот

Итальянец выиграл самый большой в Европе джекпот. Сумма выигрыша составила 149,9 млн евро, передает Associated Press. Сообщается, что обладатель счастливого билета является жителем Тосканы, его имя не называется.

Такой выигрыш образовался благодаря тому, что, начиная с конца января этого года, никто не выигрывал главный приз лотереи и, в соответствии с правилами, сумма невостребованного выигрыша прибавлялась к выигрышу будущему.

Как говорят специалисты, кто бы ни выиграл джекпот, настоящим победителем является итальянское государство. Граждане ЕС уже приобрели лотерейные билеты на сумму более 2 млрд евро, половина этих средств была переведена в бюджет государства в виде налогов.

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