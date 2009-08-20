Кабмин передаст многодетным семьям и детдомам конфискованные автомобили

Правительство Украины планирует принять решение о передаче более 1,5 тысяч автомобилей, конфискованных за перевозку контрабанды, многодетным семьям и детским домам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге во Львове сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Сегодня же в ходе своей поездки во Львов она вручила ключи от конфискованных автомобилей «Рено» и «Тойота» двум многодетным семьям.

Как сообщал УНИАН, на заседании 19 августа Кабмин принял решение о передаче 133 автомобилей детдомам, многодетным семьям и сельским участковым милиционерам.