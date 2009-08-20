Кабмин передаст многодетным семьям и детдомам конфискованные автомобили
20:18, 20 августа 2009Разное
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Об этом сообщила премьер-министр
Правительство Украины планирует принять решение о передаче более 1,5 тысяч автомобилей, конфискованных за перевозку контрабанды, многодетным семьям и детским домам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге во Львове сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Сегодня же в ходе своей поездки во Львов она вручила ключи от конфискованных автомобилей «Рено» и «Тойота» двум многодетным семьям.
Как сообщал УНИАН, на заседании 19 августа Кабмин принял решение о передаче 133 автомобилей детдомам, многодетным семьям и сельским участковым милиционерам.
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