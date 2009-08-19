На "Мисс Вселенная" прошла репетиция выхода в бикини (фото)

До начала конкурса "Мисс Вселенная-2009" остается 4 дня. 23 августа в отеле Atlantis Paradise Island Resort на Багамах жюри выберет победительницу, которая получит приз, подарки и контракт с организацией Miss Universe на год. Среди спонсоров - Нью-Йоркская киноакадемия, фирмы - производители одежды, обуви, косметики и ювелирных изделий.

Накануне красавицы репетировали одну из традиционных программ конкурса – выход в бикини. В этом году за звание "мисс Вселенной″ приехали бороться девушки из 85 стран. Украину представляет Кристина Коц-Готлиб.