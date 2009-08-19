На "Мисс Вселенная" прошла репетиция выхода в бикини (фото)
05:49, 19 августа 2009Разное
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До начала конкурса 4 дня
До начала конкурса "Мисс Вселенная-2009" остается 4 дня. 23 августа в отеле Atlantis Paradise Island Resort на Багамах жюри выберет победительницу, которая получит приз, подарки и контракт с организацией Miss Universe на год. Среди спонсоров - Нью-Йоркская киноакадемия, фирмы - производители одежды, обуви, косметики и ювелирных изделий.
Накануне красавицы репетировали одну из традиционных программ конкурса – выход в бикини. В этом году за звание "мисс Вселенной″ приехали бороться девушки из 85 стран. Украину представляет Кристина Коц-Готлиб.
|Фото Reuters
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