Мисс Украина улетает на Багамские острова (фото)

07:19, 02 августа 2009
Разное
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Финал «Мисс Вселенной» 23 августа

"Мисс Украина Вселенная-2009" Кристина Коц-Готлиб улетела на Багамские острова представлять Украину на всемирном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2009".

Сразу после прибытия Кристина и другие представительницы из более чем 80 стран мира будут готовиться к конкурсу. Финал «Мисс Вселенная-2009» состоится 23 августа.

Национальный костюм и финальное платье, в котором на сцене "Мисс Вселенная- 2009" появится участница, созданы украинским модельером Сергеем Ермаковым.

Кроме нарядов украинская красавица повезет на Багамы специальный сувенир для благотворительного аукциона - футбольный мяч с автографами всех футболистов «Шахтера» (на фото).

В аэропорту ”Борисполь”В аэропорту ”Борисполь” 

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

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