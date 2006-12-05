Компания киевской молодежи разбилась на ”Волге”: есть жертвы

В дорожно-транспортном происшествии в Черкасской области погибли 20-летний юноша и 16-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Черкасской области, авария произошла сегодня в 5 часов утра в Золотоношском районе неподалеку от села Софиевка.

20-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110, житель Киевской области, не справился с управлением и столкнулся с деревом. Водитель и 16-летняя пассажирка, киевлянка, погибли на месте.

Также пострадали и другие пассажиры: 17-летняя ученица одной из киевских школ и студентка Киевского медицинского колледжа с переломами доставлены в местную больницу.

Каким образом все они очутились в автомобиле и кто был инициатором поездки девушки пока еще ответить не в состоянии, отметили в УМЧС в Черкасской области.