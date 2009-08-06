Чем Тимошенко отличается от Шварценеггера

Щварценегер хочет ввести НДС, Тимошенко мечтает его отменить

Итак, мы на пороге очередной попытки налоговой реформы. Правительством выдано распоряжение. N 859-р от 17 июля 2009 р «Об образовании рабочей группы по разработке проекта Стратегии реформирования налоговой системы». 23 правительственным чиновникам и нардепам, а также городскому председателю Украинки Павлу Козыреву, который с недавних пор попал в обоймулюбимцев премьера и который уже успел засветиться в качестве кандидата в губернаторы столичной области, поручено во главе с первым заместителем министра финансов разработать дорожную карту налоговой реформы. Это не то что попытка номер пять, это попытка номер 225, и все предыдущие потерпели фиаско. Толстенные тома проектов налоговых кодексов в лучшем случае собирают пыль в шкафах, в худшем – они давно уже отправлены в утиль. Однако не идеи, которые двигали их авторами.

Одна из ключевых презумпций, на которые многие из политиков хотели бы опереть видоизмененную налоговую систему Украины, – это ликвидация налога на добавленную стоимость и замена его чем-то наподобие налога с продажи или налога с оборота. Ученые мужи украинской фискальной мысли, например Сергей Терехин, призывают искать «палиативчик» и спешить медленно. Идея Терехина – введение т.н «оборотного НДС» (reverse charge VAT), когда не продавец, которого подозревают в нечестности, а сам покупатель переводит НДС в бюджет, опередила свое время и заблудилась в трех соснах профессиональной дискуссии.

Показательно, что невосприятие украинскими политиками НДС обостряется, когда они находятся в оппозиции, и этот «самый коррумпированый из налогов» подвергается разгромному остракизму. Когда же противники НДС становятся во главе правительства и убеждаются, что это гадкий утенок отечественной налоговой системы тянет на себе всю телегу доходов, критика смягчается. К тому же НДС по-украински – просто находка для правительственных чиновников. Возмещение НДС в их руках может быть и кнутом, и пряником.

Тимошенко с Турчиновим еще с конца 90-х пророчили бесславный конец НДС в Украине, и их консультанты исписали не одну кипу бумаг, обосновывая необходимость его замены другим фискальным инструментом. Поскольку отказываться от предвыборных обещаний отменить НДС еще слишком рано, то в так и неутвержденный проект правительственной программы «Навстречу людям» было внесено расплывчатое обещание сделать сопоставительный анализ применения НДС и альтернативных фискальных механизмов, и уже после того определиться, менять ли шило НДС на мыло многоступенчатого налога с оборота.

Однако экспериментировать с НДС в разгар бюджетного кризиса и вынашивать замыслы заменить его пилотным экземпляром нового налога, от которого в мире кто-то отказался, а кто-то еще не додумался – это все равно, что собственноручно долбить дыру в днище лодки, и без того переполненной водой. Да и международные кредиторы Украины, наверное, искоса посмотрели бы на игры украинского правительства с налоговой антиматерией.

Поэтому, даже если новоиспеченной Рабочей группе и будет поставлено задание проанализировать перспективы замены НДС идеальным налогом, то жаль будет напрасно потраченного времени и усилий. Тем более, что страна, на которую обращали взгляды противники налога на добавленную стоимость и на территории которой НДС не изымается, сама начинает присматриваться к этому европейскому изобретению.

Если не все Соединенные Штаты (а речь именно о них), то по крайней мере Калифорния. Бюджетные дела у Шварценеггера плохи – дефицит в 26 млрд долларов нечем покрыть, а штат рассчитывается с работниками бюджетных учреждений долговыми расписками (выпущено 153 тысячи IOUs на сумму в 682 млн. долларов). Шварценеггер также выдал распоряжениенаподобие украинского 859-р, и также создал Рабочую группы по разработке проекта Стратегии реформирования налоговой системы Калифорнии. Эта группа и выдала на-гора предложение ввести в пределах штатаналог на реализацию за вычетом предыдущих осуществленных закупок (BNRT, или business net receipts tax). Налог, как свидетельствует его название, будут платить лишь субъекты предпринимательской деятельности. Авторы предложили перечень доходов, которые не могут квалифицироваться как реализация (возвращение долгов, компенсаций из бюджета, эмиссионный доход и тому подобное) и исключительный перечень расходов, на которые разрешено уменьшать базу начисления налога (прежде всего закупка товаров и услуг, непосредственно связанных с ведением предпринимательской деятельности).

Налог с продажи, который платят конечные потребители, при этом в Калифорнии сохраняется.

Чего нет в калифорнийском предложении, так это намерения возмещать негативное сальдо – если расходы превышают реализацию. Вместо этого на сумму негативного сальдо можно уменьшать базу налогообложения в последующие налоговые периоды (до пяти лет).

Ко всем бедам тамошнего бюджета (который втрое превышает украинский– 124 млрд долларов против эквивалента 43 млрд долларов расходов украинского консолидированного бюджета) еще не хватало, чтобы он превратился в машину по возмещению НДС. Как это иногда случается в некоторых государствах на окраине Европы.

Кстати, наш Минфин мог бы посетить официальный сайт своих калифорнийских коллег, чтобы поучиться, как нужно презентовать общественности бюджет.

В Калифорнии бюджетные проблемы еще более масштабны чем украинские, однако это не дает оснований Шварценеггеру выдавать секретные распоряжения о запрете обнародования бюджетной статистики.

Станислав Голубенко