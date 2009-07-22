Тимошенко сделает губернатором кандидата, которому отказал Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает мэра города Украинка Павла КОЗЫРЕВА достойной кандидатурой на должность председателя Киевской областной государственной администрации, но сожалеет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отклонил ранее предложенную правительством кандидатуру Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы получили официальный отказ Президента Украины на назначение Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Для меня это досадный факт, потому что я считаю этого человека достойной кандидатурой, который мог бы навести порядок в Киевской области. Я хочу отметить, что в то время, когда у меня будет больше властных полномочий для назначения должностных лиц, Валерий Павлович обязательно будет назначен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, чтобы должность губернатора Киевской области не оставалась вакантной, правительство приняло решение рекомендовать на эту должность мэра Украинки П.КОЗЫРЕВА.

Глава правительства отметила, что П.КОЗЫРЕВ имеет высшее образование, ученую степень. «Он закончил Киевский политехнический институт, аспирантуру. Кроме того, он прошел специальное обучение по курсу «Муниципальный менеджмент» в рамках фонда «Украина-США», он прошел специальную стажировку в Соединенных Штатах, Австрии, Словении, Польше, Эстонии, Швейцарии как раз на тему организации работы местного самоуправления и проведению административно-территориальной реформы», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что такое предложение поддержали все члены правительства единогласно. «Мы надеемся, что Президент назначит господина КОЗЫРЕВА главой Киевской облгосадминистрации. Кстати, и возраст у этого человека такой, что позволит ему эффективно и качественно рабо тать (П.КОЗЫРЕВ родился в 1969 году – УНИАН), и в целом я считаю его достойной кандидатурой, и что не существует никаких оснований для отклонения этой кандидатуры», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, должность главы Киевской ОГА вакантна с мая текущего года после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента Украины.