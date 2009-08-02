Одесский порт примет "вонючего голландца" на ремонт

Судно “Берикс” с испорченным мясом, которое с конца ноября 2008 года дрейфует у берегов Украины, будет отремонтировано в Одесском морском торговом порту, куда оно прибыло вечером в пятницу, 31 июня.

Об этом УНИАН сообщил источник в порту.

По данным собеседника агентства, судно было пришвартовано после соответствующего разрешения от санитарных служб, экипаж смог покинуть судно после 8-месячного пребывания на нем. При этом груз остается на судне.

По имеющимся в УНИАН данными, в понедельник, 3 августа, Одесский порт проведет официальную пресс-конференцию о ситуации с судном.

«Судно находится в неудовлетворительном состоянии для выхода в море», - отметил собеседник агентства. По его словам, до этого судно просило ремонта в Николаевском порту, но ему было отказано, поскольку существовал запрет на вхождение в морские порты Украины этого судна. В частности, во исполнение поручения от 1 июня с.г. первого вице-премьера Украины Александра ТУРЧИНОВА Госпогранслужба, Гостаможслужба, Госкомветмедицины и СБУ были обязаны не допустить прохождения судна «Берикс» на территорию Украины.

Тем не менее, судно пыталось стать на якорь в портах Николаев, Керчь, Ильичевск. Последним перед Одессой был порт «Южный», при этом в июле капитан «Берикса» уже в ультимативной форме требовал снять с судна четырех членов экипажа (на борту находились 12 человек экипажа - граждане Украины).

В начале июля судно «Берикс» осмотрела инспекция государственного портового надзора морского торгового порта «Южный», по результатам досмотра судно признано непригодным для плавания и таким, которое может быть доставлено к месту проведения ремонта лишь при помощи буксира.

Как сообщалось, 22 ноября в 2008 г. судно «Берикс» вышло из порта Поти назначением на порт Мерсин (Турция). В конце декабря на судне объявлено аварийное состояние, судно было отремонтировано одним из предприятий Николаева. В феврале судно вышло из Николаева в направлении Турции, однако стало на аварийную остановку в Ильичевске. В марте с.г. Государственным комитетом ветеринарной медицины предложено вернуть груз судна «Берикс» отправителю или провести заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросам утилизации груза на специализированных предприятиях Украины при согласии владельца. По одним данным, мясо испортилось в дороге, поскольку сломались холодильники, по другим данным - срок пригодности замороженного мясо истек еще несколько лет назад. Для такого груза порты Украины закрыты. Все это время “Берикс” дрейфовал у украинских берегов.