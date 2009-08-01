В гавань Одессы пустили «вонючий голландец»

У причала одесской верфи «Украина» находится судно «Берикс», прозванное «вонючим голландцем» из-за груза подозрительной мясной продукции на борту. Для экипажа открыта граница.

Это означает, что моряки, которые несколько месяцев были вынуждены оставаться на борту, могут покинуть его. Как сообщили «Вiкна-Одеса» в региональном морском спасательном координационном центре, груз опломбирован в рефрижераторных камерах. В ведомстве ситуацию с «Бериксом» «сняли с контроля».

Напомним: на судне находится больше 200 т бразильской свинины и китайских кур, ввоз которых в Украину запрещен.