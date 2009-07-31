В результате ДТП автомобиль утонул в канале

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия в канале утонул автомобиль с женщиной-пассажиром.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, на пульт связи 79-й самостоятельной государственной пожарной части поступило сообщение о том, что в пос. Новый Мир Старобешевского района, в канал водохранилища Старобешевской ТЭС, вследствие ДТП упал в воду автомобиль «ГАЗ-2401».

К месту происшествия выехало подразделение МЧС из пяти человек. На месте было установлено, что водителю автомобиля после падения машины в канал удалось выбраться на берег. С помощью резиновой лодки и автокрана спасатели зацепили автомобиль и вытащили его на берег. В салоне автомобиля находилась погибшая женщина, 1965 года рождения.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются.