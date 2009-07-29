В Ивано-Франковской области утонули двое детей

Вчера в 14.40 вблизи села Побережье Ивано-Франковской области в реке Днестр утонули двое мальчиков, 1998 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел из-за неосторожного поведения на воде.

В 16.30 водолазы МЧС подняли тела детей на поверхность. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.