В Ивано-Франковской области утонули двое детей
10:46, 29 июля 2009Разное
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1998 года рождения
Вчера в 14.40 вблизи села Побережье Ивано-Франковской области в реке Днестр утонули двое мальчиков, 1998 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел из-за неосторожного поведения на воде.
В 16.30 водолазы МЧС подняли тела детей на поверхность. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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