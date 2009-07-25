Тимошенко встретилась с предстоятелем УГКЦ (фото)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретилась с Предстоятелем Украинской греко-католической церкви Верховным Архиепископом Киево-Галицким Любомиром (ГУЗАРОМ).

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, на встрече речь шла о государственно-церковных отношениях в Украине. Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, проинформировала Блаженнейшего ЛЮБОМИРА о шагах, которые делает правительство в направлении углубления такого сотрудничества.

Так, премьер-министр сообщила, что правительство подготовило проект Закона „О возвращении культовых зданий религиозным организациям”, который должен упростить процедуру возвращения зданий церквей, которые сейчас используются не по назначению, их прежним владельцам.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассказала главе УГКЦ, что правительство подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении моратория на приватизацию имущества культового назначения. Этот документ должен сделать невозможной приватизацию объектов бывшей церковной собственности.

Кроме того, Кабинет министров Украины разрабатывает Концепцию государственно-конфессиональных отношений в Украине, в работе над которой активное участие принимают и представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.