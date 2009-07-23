В Киеве ищут место для самого большого флага

Руководство Киева рассматривает возможность установки самого большого Государственного флага Украины в одном из трех мест столицы: на Европейской площади, в Мариинском парке и возле здания МИДа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, ссылаясь на первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«На выполнение поручения Президента о создании в Киеве площади Государственного флага, где киевляне и гости столицы могли бы отмечать все общегосударственные праздники, мы рассмотрели возможные места расположения такого объекта. По нашим подсчетам, оптимальными вариантами могут стать Европейская площадь, Мариинский парк или территория вблизи здания Министерства иностранных дел», – проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что окончательные размеры площади, башни (или флагштока) и флага станут известны после проведения специалистами соответствующих расчетов.

«Но могу сказать наверняка, что высота мачты, на которой установят флаг, не будет превышать высоту колокольни Киево-Печерской Лавры, то есть не будет выше 90 метров», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, предусмотрено, что установленный флаг будет виден из любого уголка столицы.

Как сообщал УНИАН, 10 июля А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что в Киеве планируют открыть площадь, на которой будет установлен Государственный флаг огромных размеров. Там предусматривается отмечать государственные, городские и другие праздники и события, в частности, День Флага.

В качестве примера А.ГОЛУБЧЕНКО привел площадь Государственного флага в Азербайджане, где вес флага составляет почти 5 тонн, а высота мачты - 125 м.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, такой масштабный замысел к нынешнему празднику Флага Украины не удастся реализовать, но он надеется, что он будет установлен к 20-й годовщине Независимости Украины.