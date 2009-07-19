Из-за неисправности комбайна сгорело 40 га пшеницы
11:44, 19 июля 2009Разное
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Сообщение из Херсонской области
В селе Правдино Белозерского района Херсонской области, на пшеничном поле общей площадью 180 гектаров фермерского хозяйства „Таврия” и ООО „Еврофокс” из-за технической неисправности комбайна возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар был ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС и работниками хозяйств.
Жертв и пострадавших нет.
Огнем уничтожено около 40 га пшеницы.
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