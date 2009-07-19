Из-за неисправности комбайна сгорело 40 га пшеницы

В селе Правдино Белозерского района Херсонской области, на пшеничном поле общей площадью 180 гектаров фермерского хозяйства „Таврия” и ООО „Еврофокс” из-за технической неисправности комбайна возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар был ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС и работниками хозяйств.

Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожено около 40 га пшеницы.