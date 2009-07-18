ДТП в Крыму: погибли два человека

Два человека погибли и двое травмированы в результате столкновения автомобилей Mercedes-Benz и ВАЗ-2104 на автодороге Армянск – Симферополь в Первомайском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в автономии, Mercedes-Benz под управлением жителя Николаева, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

Водитель «Мерседеса» (1966 года рождения) и пассажирка этой машины (1989 года рождения) погибли.

Еще двое пассажиров Mercedes-Benz – женщина (1967 г.р.) и молодой человек (1988 г.р.) – с многочисленными травмами госпитализированы.