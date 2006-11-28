Лукашенко: инцидент с журналистами - техническое недоразумение

Владимир Путин не стал высказывать свою оценку инцидента с тремя российскими журналистами, которых во вторник не допустили в Минске к освещению саммита СНГ.

Речь идет о двух представителях газеты "Московский комсомолец" и фотокорреспонденте "Коммерсанта", которые были заранее аккредитованы.

Обращаясь к журналисту "Коммерсанта", который отметил, что московский журналистский пул "не досчитался" на саммите трех коллег и попросил прокомментировать эту ситуацию, президент России сказал, что мы находимся на белорусской земле, мы здесь гости. И отказался от комментариев.

Отвечая на вопрос другого журналиста, Путин сообщил, что они с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на двусторонней встрече подробно не обсуждали ситуацию с журналистами.

Путин сказал, что президент (Белоруссии) считает, что это недоразумение, техническое недоразумение. По мнению Путина в рабочем порядке это может быть прояснено.

РИА "Новости"