В Каховке пройдет мотофестиваль "Тачанка 2009"

В Каховке Херсонской области 17-19 июля пройдет ІІІ Всеукраинский мотофестиваль "Тачанка 2009"

Как сообщает сайт горисполкома Каховки, девиз фестиваля - "Объединяемся во имя здоровья". Под таким лозунгом байкеры будут встречать в Каховке Международный День мотоциклиста.

Программа фестиваля 17 июля предусматривает обед и проведение байкерских конкурсов. Рок-группы будут проводить саунд-чеки, а параллельно будет работать "Живая байкерская библиотека". Вечером - рок-концерт и дискотека 80-х.

Второй день фестиваля, 18 июня, начнется мотопарадом через весь город и коллективным фото на память возле монумента "Легендарная тачанка". После этого состоится грандиозное мотошоу с сюрпризами на площади в микрорайоне Светлова. Впоследствии на пляже пройдет молодежная дискотека и конкурсы, а параллельно - пресс-конференция.

19 июля, после завтрака, - закрытие фестиваля.