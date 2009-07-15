ДТП в Винницкой области: трое погибших, пятеро раненых

В Винницкой области на автодороге Бар – Винница в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще пять с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего за сутки на территории страны зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 и травмированы 168 человек.