ДТП в Винницкой области: трое погибших, пятеро раненых
10:40, 15 июля 2009Разное
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Столкнулись две легковушки
В Винницкой области на автодороге Бар – Винница в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще пять с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего за сутки на территории страны зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 и травмированы 168 человек.
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