”Форд” не разминулся с тепловозом: пострадали два человека

В Христиновском районе Черкасской области на железнодорожном переезде, на 127 км перегона Христиновка - Лещиновка, произошло столкновение автомобиля "Форд - Транзит" с тепловозом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате столкновения пострадали 2 человека (водитель и пассажир автомобиля), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу г. Христиновка. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.

По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Черкасской области.