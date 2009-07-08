Toyota отзывает 71 тысячу автомобилей семи моделей

Японский автогигант Toyota Motor Corp. объявил в среду об отзыве 71 тысячи автомобилей семи моделей из-за неисправности в системе коробки передач. Соответствующее сообщение размещено на сайте концерна. Отзыву подлежат семь моделей: Corolla Axio, Corolla Fielder, Corolla Rumion, Premio, Allion, Auris и ist. Речь идет о машинах, выпущенных с января по декабрь 2007 года. Согласно сообщению, из-за брака при обработке деталей коробки передач возникает соскальзывающий эффект сцепления, и автомобиль не продвигается вперед. В январе компания объявляла об отзыве более 1,25 миллиона автомобилей, в частности, моделей Vitz, Belta и Ractis, произведенных в Японии в период с января 2005 года по апрель 2008 года. Также отзыву подлежали около 830 тысяч автомобилей Vitz и Belta, проданных в Северной Америке, Европе и на ряде других рынков. В некоторых странах, в частности, европейских, названные модели автомобилей известны как Yaris.

РИА Новости