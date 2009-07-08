Половина шин в Украине - контрабандные

Объем «серого» (минимизация налогообложения, ввоз шин по заниженной стоимости) и «черного» (контрабанда, ввоз товара без таможенной регистрации) импорта легковых шин в Украину в 2008 году составил около 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были представлены в ходе презентации аналитического отчета по результатам проведения маркетингового исследования «Изучение украинского рынка легковых шин», которое проводилось в апреле 2009 года агентством «PRP-Украина» совместно с московским маркетинговым агентством Demind.

Согласно результатам исследования, сегодня свыше 50% автомобильных шин ввозится в Украину нелегально. Это почти треть международных брендов и не менее 30% шин производства стран СНГ. Объем потерь Государственного бюджета из-за «серого» и «черного» импорта шин, по оценкам экспертов, может достигать 1 млрд. грн. При этом нелегальная продукция, как правило, низкого качества и является опасной для конечного потребителя, угрожает его жизни и здоровью.

Исследование украинского рынка легковых шин проводилось в апреле 2009 года агентством PRP-Украина совместно с московским маркетинговым агентством Demind.

Целью исследования являлось изучение объема, структуры, ключевых тенденций украинского рынка легковых шин.

При проведении исследования применялись следующие методы сбора и анализа информации: глубинные интервью с экспертами украинского рынка шин; анализ результатов проведенных ранее маркетинговых исследований, а также анализ данных из открытых источников; количественный анкетный опрос потребителей легковых шин.