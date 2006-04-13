Не надо цензуры!

По моему, УНИАН - один из самых объективных ресурсов UA интернета. Здесь представлены разные мнения и точки зрения. Встречаются статьи как “за” так и “против” практически каждой из политических сил и персоналий. Не нужно ни для кого никакой особой толерантности. И хоть я лично и сторонник Юли, но считаю что УНИАН в любом случае не должен превращаться в рупор любой из политических группировок. Если есть факты, аналитика - публикуйте! И пусть люди сами делают выводы об объективности. Уверен, они с этим справятся.

Олекса