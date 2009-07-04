На трассе Киев - Сумы перевернулся Volkswagen

Вчера утром, на 144 км автодороги Киев - Сумы - Юнакиевка в результате ДТП пострадали пять человек автомобиля “Volkswagen Transporter”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля, двигаясь в направлении города Сумы, не избрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате автопроисшествия он и четверо пассажиров с полученными телесными повреждениями госпитализированы в больницу города Прилуки.