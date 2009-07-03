Госбюджет в июне выполнили - опять на бумаге?..

Второго июля текущего года Держказначейство и Государственная налоговая администрация Украины отчитались о выполнении государственного бюджета по доходам в январе-июне 2009 года (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений в специальный фонд бюджета). Как всегда, нам радостно сообщили о перевыполнении плана мобилизации средств в Государственный бюджет, и, как это уже стало будничным, нам опять сказали неправду.

По данным Госказначейства, за январь - июнь 2009 года мобилизовано доходов в общий и специальный фонды государственного бюджета в сумме 90 464,5 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 104,1 процента плановых показателей января – июня 2009 года.

В январе - июне 2009 года в общий фонд государственного бюджета мобилизовано 71 917,8 млн.грн. (с учетом возмещения НДС), или 100,0 процента к помесячной росписи доходов общего фонда Государственного бюджета Украины.

В январе - июне 2009 года в специальный фонд государственного бюджета мобилизовано 18 546,7 млн.грн. (без учета собственных поступлений), или 124,1 процента к помесячной росписи доходов специального фонда Государственного бюджета Украины.

В июне 2009 года в общий и специальный фонды государственного бюджета мобилизовано 11 252,3 млн. грн. (с учетом возмещения – автор), в т.ч. в общий фонд государственного бюджета мобилизовано 9 422,5 млн.грн.

В январе-июне 2009 года органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 15 525,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость, или 100,0 процентов плановых показателей января – июня, в том числе в июне возмещено 3 496,3 млн. грн., или 100,0 процента планового показателя июня 2009 года.

Одновременно с Госказначейством отчиталась и ГНАУ. По данным налоговиковв I полугодии 2009 года органами государственной налоговой службы (по оперативным данным) в общий фонд Государственного бюджета Украины собрано 45,9 млрд. грн., плановые показатели Министерства финансов Украины выполнены 101,9 процента.

В полном объеме в январе-июне обеспечены бюджетные назначения по основным бюджетообразующим платежам:

- по налогу на добавленную стоимость выполнения – 104,7 процента;

- по акцизному сбору из произведенных в Украине товаров – 110,5 процента;

- по налогу на прибыль – 101,2 процента.

С начала года налоговой службой обеспечено ежемесячное выполнение заданий по сбору платежей в общий фонд Государственного бюджета, в т.ч. в январе – на 105,5 процента, в феврале – на 102,6 процента, марте – на 101,6 процента, в апреле – на 101,9 процента, в мае – на 100,7 процента, в июне – на 100,1 процента.

Но эти почтенные государственные институты, рапортуя о перевыполнении плана, «забыли» сообщить, что эти планы мобилизации правительство в очередной раз переписало в сторону снижения.

Так, если вспомнить выступление Сергея Бурякав апреле текущего года, то можно обратить внимание, что тогда план мобилизации средств в общий фонд Государственного бюджета в ІІ квартале 2009 года у органов государственной налоговой службы составлял 25,9 млрд. грн. А с учетом мобилизованных налоговиками средств в общий фонд за первый квартал (22,2 млрд. грн.) можно понять, что во втором квартале налоговики в действительности собрали лишь 23,7 млрд. грн., то есть выполнили предыдущий план на второй квартал лишь на 91,5%.

Можно также вспомнить и июньское выступление председателя ГНАУ. Выступая на пресс-конференции 18 июня, Сергей Васильевич отметил, что бюджетная роспись на июнь предусматривает сбор 7 млрд 916 млн. грн, из них 4 млрд 600 млн. грн – НДС, 1,5 млрд грн – налог на прибыль, остальные – это рента, акции и тому подобное. А как сообщили в ГНАУ, в июне налоговики «перевыполнили» план на 0,1%, собрав налогов на 6,65 млрд. грн. Здесь я позволю себе поставить слово «перевыполнили» в кавычки, потому что в действительности, как видим, недовыполнение составило 1,266 млрд. грн., из которых только по прибыли 300 млн. грн. То есть фактически налоговики в июне выполнили план лишь на 84%. Но и это еще не все. Такие результаты налоговиков по мобилизации средств достигнуты за счет того, что «компании "ArcelorMittal-кривой Рог" возместили НДС, и они из этой суммы оплатили часть налога на прибыль". То есть фактически состоялась манипуляция с наполнением госбюджета за счет авансовой уплаты налога на прибыль.

Для более полного понимания ситуации с формированием доходной части бюджета следует также иметь в виду информацию Нацбанка, согласно которой на протяжении июня правительством было дополнительно привлечено в госбюджет около двух миллиардов грн. за счет выпуска в обращение ОВГЗ.

Таким образом, как и предвидели экономические эксперты, происходит последующее ухудшение ситуации с поступлением средств в госбюджет.

Борис Кушнирук