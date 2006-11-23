Во Львове поступило сообщение о минировании цирка

Сегодня во Львове в 19.40 в оперативную службу “02” позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в помещении Львовского цирка заложено мощное взрывное устройство и вскоре прогремит взрыв.

Об этом УНИАН сообщили в УМВД Украины во Львовской области.

В свою очередь, начальник пресс-центра Главного управления МинЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО сообщил УНИАН, что после получения сигнала от правоохранителей подразделения МинЧС выехали к зданию цирка, и на данный момент проводятся мероприятия по выявлению взрывного устройства и вероятности взрыва.

П.ВАСИЛЕНКО пока не знает, происходили ли в помещении цирка на момент сообщения о заминировании концертные мероприятия или цирковые представления.