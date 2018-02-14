На Житомирщине из-за неисправности печи четверо людей отравились угарным газом

Вероятная причина происшествия – неисправность печного отопления.

На Житомирщине в Андрушевском районе четверо человек отравились угарным газом.

Об этом УНИАН сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, сегодня утром в Андрушевской районной больнице с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали четырех человек.

"Отравились угарным газом мужчина 1966 года рождения, его 60-летняя жена, которые сейчас находятся в реанимационном отделении больницы. Состояние супругов - стабильно тяжелое", - сообщают в управлении.

Еще двое людей - также мужчина и женщина - родственники пенсионеров, сейчас находятся в терапевтическом отделении этой же больницы в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим больницы оказывают помощь.

"Вероятная причина произошедшего – неисправность печного отопления. Специалисты устанавливают, как именно люди отравились этим опасным газом и что стало причиной его накопления", - сказано в сообщении.