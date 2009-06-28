Семья Джексона просит провести повторное вскрытие

Семья умершего в ночь на пятницу Майкла Джексона хочет, чтобы медики провели повторное вскрытие тела, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на следователей, ведущих дело о смерти короля поп-музыки.

Как сообщил представитель коронера Брайана Элиаса (Brian Elias), родственники Джексона попросили следователей, чтобы было проведено повторное вскрытие.

В свою очередь сайт TMZ.com, специализирующийся на новостях о звездах, сообщает, что операция уже проходит в одной из больниц Лос-Анджелеса.

О причинах такого желания семьи поп-музыканта не сообщается.

РИА "Новости"