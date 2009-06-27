Кто унаследует богатство и долги Майкла Джексона?

Неизвестным остается, кто унаследует значительное состояние Майкла Джексона: одного из самых высокооплачиваемых артистов в истории шоу-бизнеса.

Активы обременены огромными долгами. По данным авторитетного издания, Wall Street Journal, долги Джексона могут достигать 500 миллионов долларов. Эксперты считают одной из самых привлекательных частей наследства Джексона его долю в компании ATV/Sony, которой в частности принадлежат права на 251 песню Beatles. Доля Джексона в компании оценивается приблизительно в 450 миллионов долларов, и считалось, что она защищена от кредиторов. Однако, по информации газеты Times, Майкл Джексон неоднократно использовал этот капитал в качестве залога при заимствованиях.

Относительная ясность существует лишь в той части творческого наследия артиста, которое включает в себя более ста неизданных ранее песен. Их Джексон написал для своих детей. Как сообщает Times со ссылкой на биографа поп-звезды Яна Хальперина, эти песни скоро станут доступны широкой публике.

"Король поп-музыки" Майкл Джексон скончался в ночь на пятницу в больнице медицинского центра Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе. Джексону было 50 лет.

РИА “Новости”