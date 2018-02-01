В Житомире на пробное ВНО зарегистрировались более полутора тысяч горожан
14:25, 01 февраля 2018Разное
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В день проведения пробного тестирования каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету.
testportal.gov.ua
В Житомире 1 тыс. 651 житель города создал собственный электронный кабинет для участия в пробном ВНО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, регистрация электронных кабинетов участников пробного внешнего независимого оценивания прошла успешно.
«По данным Винницкого регионального центра оценивания качества образования, 1 тыс. 651 лицо из Житомира заполнила регистрационную форму, создав собственный электронный кабинет, для участия в пробном ВНО», - сказано в сообщении.
В день проведения пробного тестирования каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету.
Как сообщал УНИАН, 31 января в Украине продолжалась регистрация на пробное ВНО, которое состоится 24 марта с украинского языка и литературы и 31 марта – по другим предметам.
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