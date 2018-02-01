В Житомире на пробное ВНО зарегистрировались более полутора тысяч горожан

В день проведения пробного тестирования каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету.

В Житомире 1 тыс. 651 житель города создал собственный электронный кабинет для участия в пробном ВНО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, регистрация электронных кабинетов участников пробного внешнего независимого оценивания прошла успешно.

«По данным Винницкого регионального центра оценивания качества образования, 1 тыс. 651 лицо из Житомира заполнила регистрационную форму, создав собственный электронный кабинет, для участия в пробном ВНО», - сказано в сообщении.

В день проведения пробного тестирования каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Украине продолжалась регистрация на пробное ВНО, которое состоится 24 марта с украинского языка и литературы и 31 марта – по другим предметам.