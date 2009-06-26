Конгресс США почтил память Майкла Джексона

Депутаты Палаты представителей Конгресса США в пятницу, 26 июня, прервали законодательную сессию, чтобы почтить память скончавшегося певца Майкла Джексона минутой молчания. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на блог газеты USA Today.

Член палаты от штата Иллинойс Джесси Джексон-младший обратился к коллегам со словами: "От имени всего поколения, я благодарю Бога, что нам довелось жить в его эпоху". А Дайэн Уотсон (Diane Watson), представительница Калифорнии, отметила, что минутой молчания Конгресс отдает дань "культурному наследию" поп-исполнителя.