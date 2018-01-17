ПриватБанк признан лучшим украинским банком на международном валютным рынке

По итогам 2017 года ПриватБанк признан лучшим оператором FX в Украине в рейтинге “THE WORLD’S BEST FOREIGN EXCHANGE PROVIDERS 2018”, который составляет журнал Global Finance.

Банк Société Générale занял верхнюю позицию рейтинга в Центральной и Восточной Европе, HSBC – в Западной Европе, а Citi удостоился звания Лучшего оператора FX в мире.

По мнению экспертов издания, на рынке иностранной валюты усиливается конкуренция. И хотя пять крупнейших банков на FX рынке по-прежнему удерживают 44% всего мирового рынка, их доля снизилась с 53% в 2013 году. Это открывает больше возможностей для региональных банков, обладающих местным опытом, укрепить свои позиции, пока мировые лидеры совершенствуют свои клиентские базы и избегают рынков, предлагающих низкую прибыль на собственный капитал.

«Суть в том, что на рынке FX усиливается конкуренция, - отметил Кевин МакПартланд (Kevin McPartland), глава Департамента структуры рынка и исследования технологий в Greenwich Associates, - а конкуренция всегда полезна для рынка». Однако усиление конкуренции не повлекло за собой снижение профессиональной этики, лучшие в мире FX банки продолжают тщательно проверять свои операции, чтобы обеспечить соответствие духу нового глобального кодекса поведения на этом рынке.

По мнению экспертов журнала, в 2018 году участники глобального валютного рынка будут вести себя этично и профессионально, что будет способствовать соблюдению правил и положений, применимых к валютному рынку каждой юрисдикции, в которой они работают.