Против Тимошенко объединились тройка мужиков, Фирташ и кризис

Тимошенко готова «породниться» с семьей Леонида Кучмы?.. В штабе БЮТ напряженно ожидают результатов социологических исследований и очередного транша МВФ…

Провал переговоров о создании широкой коалиции заставил лидера БЮТ приступить к энергичной трансляции собственной версии мотиваций проведения переговоров и позиций, которые занимали высокие договаривающиеся стороны. Юлия Владимировна настолько увлеклась созданием альтернативной «конституционной реальности», что еще одному участнику консультаций, «регионалу» Александру Лавриновичу, пришлось пригрозить премьеру обнародованием документов, способных расставить точки над і. Впрочем, нет худа без добра: появляясь в эфирах различных телеканалов, Тимошенко практически провела смотр электронных СМИ, на помощь которых может рассчитывать в ходе избирательной кампании. Любопытно, что среди них оказались и телеканалы, подконтрольные Виктору Пинчуку, давнему недругу действующего премьера. Даже не верится: неужели ради победы в схватке за президентское кресло Тимошенко готова информационно «породниться» с семьей Леонида Кучмы?

Политический ликбез в исполнении Юлии Владимировны на тему различий между президентской и парламентской республикой заставил недовольно морщиться даже прикормленных БЮТ политологов. Тимошенко не обращала внимания на нюансы, а лишь давала понять будущим избирателям, что готова выиграть, после чего навести порядок, конечно же, в интересах граждан страны. Безусловно, это еще не узурпация власти, но авторитарные нотки звучат в риторике леди Ю все чаще.

Своими соперниками в президентской кампании Юлия Владимировна публично назначила Виктора Януковича и финансовый кризис. Кстати, оценки относительно последнего в исполнении премьера радикально разнятся день ото дня. Если в понедельник, 15 июня, Тимошенко предположила, что потерпеть стране придется еще 1,5–2 года, то известие о падении объемов промышленного производства за пять месяцев 2009 года на треть лидер БЮТ прокомментировала оптимистично. Дескать, кризис, как минимум, удалось остановить, поскольку в мае был небольшой рост по сравнению с апрелем. Манипулирование методиками статистических оценок и закрытие информации об экономической ситуации в стране свидетельствует, что Тимошенко стремится стать истиной в последней инстанции в вопросе результативности борьбы с кризисом. Похоже, леди Ю решительно настроена двигаться исключительно вперед, особенно не оглядываясь по сторонам. Решающим периодом станет осень текущего года, от которой многие эксперты ожидают всплеска кризисных явлений в экономике. И даже информационная локализация негативных тенденций в экономике не позволит удержать общественное мнение на стороне главы правительства.

Есть и еще одна проблема, о которой летом вспоминают неохотно. Юлии Владимировне так и не удалось изыскать необходимые средства на закупку газа для закачки в подземные хранилища. Это делает Украину уязвимой перед возможностью газового шантажа со стороны России. Подписанные на 10 лет газовые соглашения с Россией – еще не гарантия лояльности Москвы. Бодрые заверения украинского премьера о том, что вот-вот стране дадут в долг 5 миллиардов долларов могут убаюкать обывателя только в теплое время года.

В политической сфере премьер, безусловно, попытается воспользоваться известной неповоротливостью Януковича, чтобы сделать из него удобного спарринг-партнера в президентской кампании. Правда, бютовцы проворонили рейтинговый взлет Яценюка, да и полностью списывать Виктора Ющенко, хотя бы исходя из его статусных возможностей, не стоит. Так что Юлин тезис о консолидации кандидатов «вокруг Дмитрия Фирташа», безусловно, был выверенным технологическим продуктом. Собственно, как и напоминание телезрителям об «информационной империи зла» – телеканале «Интер». По всей видимости, Юлии Владимировне придется сражаться не на два, а несколько фронтов, и эта схватка потребует от нее значительного напряжения возможностей.

Среди ключевых для премьер-министра и будущего кандидата в Президенты проблем – не только оппонирование со стороны Виктора Ющенко (это ожидаемое противодействие), но и невнятный характер парламентской коалиции. После «политического романа» с Партией регионов, продолжавшегося ради будущих конституционных изменений, по разным оценкам, от девяти до пятнадцати месяцев, Юлии Владимировне будет непросто найти общий язык с представителями НУ–НС и Блока Литвина. Спикер в последнее время все больше демонстрирует наполненную обидой на премьера независимость суждений. К тому же ободрять за бюджетный счет собственных спонсоров у лидера БЮТ не получится – не те сегодня условия.

Тимошенко – опытный боец, и она хорошо понимает, что реальный старт президентской кампании во все времена был лучшим способом мобилизовать свою команду. Возможно, Юлии Владимировне не удастся обеспечить 100-процентное единство своих «сердечников» (многие по разным причинам потеряли доверие к лидеру), но определенная консолидация вокруг нее, как кандидата в Президенты, произойдет. Пока же Тимошенко безжалостно отсекает лишних министров от своей «великолепной команды». И только связанная с увольнением Иосифа Винского информационная истерия выдает некоторую нервозность премьера. По всей видимости, сегодня в своем дальнейшем пребывании в составе правительства может быть уверен только первый вице-премьер Александр Турчинов – остальным министрам придется быть начеку.

В штабе БЮТ напряженно ожидают результатов социологических исследований и представления очередного транша МВФ. Если информационной активностью премьера удалось сгладить негативный эффект от попыток создать широкую коалицию, а бюджетные прорехи не будут расширяться, Тимошенко пойдет в президенты. Это сценарий ожидаемый. Но если экономический кризис начнет поедать рейтинг Юлии Владимировны с повышенным аппетитом, не исключено, что она предпочтет остаться в премьерском кресле. Слагать полномочия перед новоизбранным Президентом не нужно, фракция БЮТ благодаря избирательному закону будет многочисленной и сплоченной, что оставляет шансы для продолжения политической игры.

Впрочем, Тимошенко всегда отличалась склонностью играть ва-банк и стремлением переломить ситуацию в свою пользу финишным спуртом. Вот только не пропал ли победный дух после неудач на выборах в Киеве и Тернополе и провала создания широкой коалиции? Настрой для главной политической гонки пятилетки имеет не последнее значение.

Евгений Магда