Водителя "Лексуса", заблокировавшего центр Киева, оштрафуют на 255 грн.

Водителя автомобиля “Лексус”, который 16 июня в Киеве, на Майдане Незалежности, на 1,5 часа заблокировал движение транспорта, оштрафуют на 255 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной автомобильной инспекции Главного управления Министерства внутренний дел в Киеве.

По информации столичной Госавтоинспекции, сотрудники ГАИ Шевченковского района составили протокол о правонарушении в присутствии водителя автомобиля Lexus LX470 (джип). Согласно протоколу, водителя, который оказался безработным киевлянином, оштрафуют на 255 грн. за нарушение правил дорожного движения, в частности, за парковку в зоне действия знака “Остановка запрещена”.

Как отметили в ГАИ, без присутствия водителя автомашины сотрудники Госавтоинспекции не могли принимать никаких мер, которые выходили за пределы их полномочий.

Собеседник агентства не исключил, что в связи с длительной задержкой работы общественного транспорта, КП “Киевпасстранс”, в свою очередь, может выдвинуть виновнику свои претензии в установленном законом порядке.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в 15:30 произошла задержка движения троллейбусных маршрутов № 16 и № 18 в результате несанкционированной парковки автомобиля «Лексус» на Майдане Незалежности.

Работникам КП «Киевпасстранс» и ГАИ Главного управления МВД Украины в городе Киеве, которые оперативно выехали на место события, не удалось возобновить движение троллейбусов, поскольку водителя частного автомобиля не было вблизи транспортного средства. В 16:55 пассажиры самостоятельно переставили легковой автомобиль, после чего движение троллейбусов было возобновлено.

Как отмечали в коммунальном предприятии, "неоправданные действия водителя частного автомобиля привели к срыву пассажирских перевозок с 15:30 до 16:55 на участке «Станция метро «Лукьяновская» – Майдан Незалежности» и нанесли существенный материальный ущерб предприятию".