В Объединенных Арабских Эмиратах открыли Центр лечения и реабилитации по методу профессора Козявкина

7 декабря в городе Эль-Айн в Эмиратах открылся Центр лечения и реабилитации по методу профессора Владимира Козявкина. Он работает на базе Кембриджского медицинского и реабилитационного центра (CMRC). Здесь будут лечить пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Центр является уникальным для Эмиратов и появился по совместной инициативе партнеров из ОАЭ и Украины.

В перспективе запланировано открытие еще двух таких центров в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в городах Абу-Даби и Дубай. В лечебных учреждениях будет работать медицинский персонал, прошедший обучение в Трускавце, в Международной клинике восстановительного лечения. Именно здесь работает, еще один из центров реабилитации по методу профессора Козявкина. Кроме этого, врачи и физиотерапевты в клинику города Эль-Айн будут привлечены из Кипра и Украины и будут проходить отдельное лицензирование в ОАЭ.

В общем, на сегодняшний день в мире существует уже четыре реабилитационные центры, работающие по Методу профессора Козявкина. Две клиники расположены в Украине, а именно во Львове и Трускавце. Другие две за рубежом, в г. Лимасол, что на Кипре и г. Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах. Профессор практикует свой метод уже около 30 лет и известен, как в Украине так и за ее пределами. Владимир Козявкин - это украинский врач невролог, мануальный терапевт и автор собственной системы реабилитации ДЦП. Он является практикующим медиком и директором Международной клиники восстановительного лечения. Так, в ОАЭ узнали о нем на международной конференции и пригласили применять его метод в этой стране. Кроме того, многочисленные пациенты с Ближнего Востока приезжали на лечение во Львов и Трускавец и остались довольны реабилитацией. Как результат, было решено открыть аналогичные реабилитационные центры и в Эмиратах.

Следовательно, в течение последнего года, партнеры из ОАЭ и представители клиники реализовывали проект и занимались воплощением его в жизнь. Благодаря проделанной работе и открылся Центр лечения и реабилитации по методу профессора Владимира Козявкина на базе Cambridge Medical & Rehabilitation Center (CMRC) в городе Эль-Айн (Al Ain).