Тренинг о бюджете от спикеров Минфина понятным языком

Место: MediaHub (г. Арсенальная, ул. Емельяна-Павленко, 4/6);

Дата: 30.11.2017 (четверг), 16:00

Успейте зарегистрироваться на проект БюджетРго по ссылке.

Следующий тренинг по расходам от директоров департаментов Министерства финансов – уже завтра!

Как рассчитываются расходы на определенное направление? Что такое бюджетные запросы? В чем суть новых подходов к стипендиям, медицинских и образовательных субвенций? Как будет работать образование и медицина в селе?

Получите ответы на эти и другие вопросы о государственном бюджете от тех, кто его формирует!

Спикеры:

- директор Департамента расходов бюджета гуманитарной сферы Роман Ермоличев;

- директор Департамента расходов бюджета социальной сферы Сергей Диденко.

С 21 ноября до 7 декабря 2017 г. представители Министерства финансов поделятся деталями формирования государственного и местных бюджетов, а также расскажут, каким образом общество может отслеживать бюджетные расходы.

Приглашаются представители СМИ и гражданского общества.

Тренинг реализуется совместно Министерством финансов и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Справка:

Проект «Эффективное управление государственными финансами» реализуется федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Правительств Германии и Великобритании.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества ради устойчивого развития. Приоритетными направлениями немецкого сотрудничества с Украиной являются: демократия, гражданское общество, государственное управление, децентрализация, энергетика и устойчивое экономическое развитие. Кроме приоритетных направлений немецкая сотрудничество охватывает, в частности, поддержку преодоления кризисных ситуаций на востоке Украины, а также сотрудничество в области предотвращения ВИЧ/СПИД.