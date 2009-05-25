Ривне может утонуть в нечистотах

Остановка предприятия «Ривнеазот» грозит привести к экологической катастрофе. Город Ривне в любой момент может оказаться без воды и канализации, пишет сегодня газета "Комсомольская правда в Украине".

Как отмечает издание, на прошлой неделе полностью остановился химический гигант области - ОАО «Ривнеазот». Произошло это из-за снижения давления газа до критического уровня. Остановка производственных мощностей предприятия может привести к экологической катастрофе, поскольку остановятся и его очистительные сооружения, через которые проходит свыше 70 процентов нечистот со всего города. "Особенность этого областного центра в том, что городские очистительные сооружения способны перерабатывать лишь 30 процентов отходов жизнедеятельности людей. Получается, если остановится завод, то перестанут работать и его очистные сооружения. После этого свыше 70 процентов неочищенных канализационных стоков попадут в реку Горынь", - пишет "КП в Украине".

«Ровно пользуется очистительными сооружениями ОАО «Ривнеазот», которые очищают канализационные стоки города, - цитирует «Ровенская газета» заместителя городского председателя Сергея ВАСИЛЬЧУКА, который прибыл на «Ривнеазот», чтобы изучить ситуацию. - С остановкой завода остановятся и очистительные сооружения - стоковые воды из канализационной системы Ривне без очистки будут попадать в реку Горынь, что приведет к экологической катастрофе. Ситуация сложная. Часть стоков планируем перебросить на очистительные сооружения города, но даже это не спасет, и нечистоты будут попадать в Горынь. Нам придется ограничивать подачу воды обитателям города, чтобы облегчить ситуацию».

Согласен с чиновником и директор «Ровнооблводоканала» Владимир ХОМКО. По его словам, что «пока неизвестно, насколько придется ограничивать водоснабжение. Как только остановятся очистные сооружения, сразу же придется принимать меры. Все будем делать экспериментальным путем».

Последствия такой ситуации сложно спрогнозировать, ведь перегрузка оставшихся мощностей может привести к выходу их из строя. Тогда последствия могут напоминать события 1995 года, когда произошла авария на Диканевских очистных сооружениях в Харькове. Город около недели оставался без воды, а на ликвидацию последствий этой катастрофы были потрачены годы и десятки миллионов гривень, отмечает газета.

"В течение 6 лет после этого события на обеспечение безопасности города было потрачено более 60 миллионов гривень, и это по ценам тех лет. Сейчас даже страшно представить, во сколько государству обойдется ликвидация подобной аварии", пишет "КП в Украине".

При этом газета отмечает, что государство фактически само провоцирует остановку главных очистных сооружений Ровно. Как пишет «Ровенская газета», еще с начала весны в результате действий Кабинета министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» ОАО «Ривнеазот» неоднократно находилось на грани остановки из-за снижения давления в магистральных трубопроводах до критического уровня.

«Администрация предприятия отмечала, что «Ривнеазот», как и любое другое химическое производство, является экологически опасным и может работать без вреда для окружающей среды только в штатных нормативных режимах. Перепады давления могут вызывать непроизвольную остановку агрегатов, выбросы, взрыв или горение аммиака», - цитирует издание руководителя пресс-службы предприятия Светлану БЕРЕЗУ.

Невзирая на все предупреждения, 19 мая давление газа было снижено до 7,3 кг на квадратный сантиметр при норме 10, рассказала старший диспетчер ОАО «Ривнеазот» Ольга СКЛЯРОВА. При таком давлении может произойти аварийное отключение агрегатов.

На предприятии уверены, что в случае существенных перепадов давления газа выбросов химических веществ в атмосферу не избежать. Директор предприятия Михаил ЗАБЛУДА уверен, что ОАО «Ривнеазот» будет полностью остановлено через 27 часов с момента аварийной остановки предприятия. Тот есть фактически у жителей города будут всего сутки для того, чтобы набрать воду, умыться, побриться и при всем параде готовиться к жизни без воды и канализации, отмечает "КП в Украине".

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» - один из основных производителей аммиачной селитры в Украине.