Тимошенко дала две недели для решения конфликта в Сумском БЮТ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала председателю Сумского облсовета, представителю БЮТ Вячеславу ШАПОШНИКУ и народному депутату Украины, председателю Сумской областной организации ВО «Батькивщина» Ивану СИДЕЛЬНИКУ две недели для решения возникшего между ними конфликта. Об этом она сообщила на пресс-конференции в субботу.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер подчеркнула, что владеет информацией о конфликте, возникшем в БЮТ в Сумской области.

«Мы им дали две недели, для того чтобы они успокоились. После этого будет кто-то один из них уволен, - тот, кто не успокоится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что сложившаяся ситуация не является кризисом, а просто проявлением пустых амбиций.

«Это не кризис, это просто пустые глупые амбиции, которые ничего под собой не имеют», - отметила премьер.

Как сообщал УНИАН, Сумской областной совет 15 мая не смог досрочно прекратить полномочия председателя В.ШАПОШНИКА, поскольку не хватило одного голоса.

За решение о прекращении полномочий председателя проголосовали 59 депутатов из 60 необходимых.

Представители фракции БЮТ заявили, что В.ШАПОШНИК не может возглавлять облсовет «из-за своих моральных качеств и уровня профессионализма», и были инициаторами внесения в повестку дня вопроса о досрочном прекращении его полномочий и освобождении от должности.