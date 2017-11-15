Презентация детской площадки, украшенной Петриковской росписью

15 ноября 2017 года в 10:30 на детской площадке парка Славы (нижняя часть), что находится по адресу: ул. Героев Крут (нижняя часть парка Славы), состоится пресс-брифинг по случаю презентации второго объекта в рамках благотворительного проекта “Сказка украинского искусства”– четырех детских качелей, украшенных Петриковской росписью. Проект реализует творческая инициатива “UAMAZE. Сказка украинского искусства” при поддержке КО «Киевзеленстрой» и Национальной общественной кампании «Общая Победа».

Спикеры:

Юлия Рожкова, профессиональный художник, мастер Петриковской росписи;

Ирина Титова, организатор проекта “UAMAZE. Сказка украинского искусства”;

Михаил Наконечный, директор КО «Киевзеленстрой»;

Александр Соколинский, соучредитель Национальной общественной кампании «Общая Победа»;

Другие участники росписи – художники, местные жители.

Дата: 15 ноября

Время: 10:30

Место: Детская площадка парка Славы (нижняя часть), м. Киев, вул. Героев Крут

Просьба аккредитоваться до 14 ноября, 20.00.

За дополнительной информацией и по вопросам аккредитации обращаться к:

Татьяна Ромах

Куратор проекта “UAMAZE. Сказка украинского искусства”

+38 (099) 222 95 70

7t.sakura7@gmail.com

Справочная информация

“UAMAZE. Сказка украинского искусства” – это художественная инициатива, которая занимается популяризацию самых колоритных произведений народного декоративного искусства Украины. Деятельность проекта направлена на то, чтобы культурное наследие становилась современным и известным не только в Украине, но и в мире.

“UAMAZE. Сказка украинского искусства” занимается благотворительными социальными проектами; организует мастер-классы, школу с Петриковской и Самчикивського росписи; распространяет знания о символике декоративного искусства; организует арт-путешествия по Украине; распространяет качественную сувенирную продукцию.

В сентябре 2017 года инициатива "UAMAZE" презентовала первый объект, украшенный Петриковской росписью, в рамках благотворительного проекта “Сказка украинского искусства” – столовую Киевского пансионата ветеранов труда.