Презентация детской площадки, украшенной Петриковской росписью
15 ноября 2017 года в 10:30 на детской площадке парка Славы (нижняя часть), что находится по адресу: ул. Героев Крут (нижняя часть парка Славы), состоится пресс-брифинг по случаю презентации второго объекта в рамках благотворительного проекта “Сказка украинского искусства”– четырех детских качелей, украшенных Петриковской росписью. Проект реализует творческая инициатива “UAMAZE. Сказка украинского искусства” при поддержке КО «Киевзеленстрой» и Национальной общественной кампании «Общая Победа».
Спикеры:
Юлия Рожкова, профессиональный художник, мастер Петриковской росписи;
Ирина Титова, организатор проекта “UAMAZE. Сказка украинского искусства”;
Михаил Наконечный, директор КО «Киевзеленстрой»;
Александр Соколинский, соучредитель Национальной общественной кампании «Общая Победа»;
Другие участники росписи – художники, местные жители.
Дата: 15 ноября
Время: 10:30
Место: Детская площадка парка Славы (нижняя часть), м. Киев, вул. Героев Крут
Просьба аккредитоваться до 14 ноября, 20.00.
За дополнительной информацией и по вопросам аккредитации обращаться к:
Татьяна Ромах
Куратор проекта “UAMAZE. Сказка украинского искусства”
+38 (099) 222 95 70
Справочная информация
“UAMAZE. Сказка украинского искусства” – это художественная инициатива, которая занимается популяризацию самых колоритных произведений народного декоративного искусства Украины. Деятельность проекта направлена на то, чтобы культурное наследие становилась современным и известным не только в Украине, но и в мире.
“UAMAZE. Сказка украинского искусства” занимается благотворительными социальными проектами; организует мастер-классы, школу с Петриковской и Самчикивського росписи; распространяет знания о символике декоративного искусства; организует арт-путешествия по Украине; распространяет качественную сувенирную продукцию.
В сентябре 2017 года инициатива "UAMAZE" презентовала первый объект, украшенный Петриковской росписью, в рамках благотворительного проекта “Сказка украинского искусства” – столовую Киевского пансионата ветеранов труда.