"Самооборона": МИД превратился в структуру сведения счетов

Гражданское движение «Народная самооборона» обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием немедленно внести в Верховную Раду кандидатуру для назначения на должность министра иностранных дел Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении “Народной самообороны”.

Кроме того, подчеркнули авторы заявления, в контексте рассмотрения кандидатуры нового министра иностранных дел «Народная самооборона» поднимет вопрос о соответствии занимаемым должностям некоторых послов Украины в других государствах, в частности в Германии, КНР и Корее.

Как отмечают в “Народной самообороне”, “появление очередных документов, «слитых» в прессу Министерством иностранных дел Украины, в который раз доказывает предвзятое отношении к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО”.

По словам авторов заявления, «не имея никаких официальных доказательств того, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО каким-то образом нарушил закон, находясь в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне, Секретариат Президента и Партия регионов вместе с карманным МИД взялись за формирование папки компромата на украинского политика”. “По-видимому, они рассчитывают, что подборка бездоказательных записок поможет им создать в парламенте и стране в целом имидж ЛУЦЕНКО как злостного правонарушителя”, - говорится в заявлении.

“Это же можно сказать и о переписке послов Украины в Корее и Китае с Министерством иностранных дел”, - заявили в “Народной самообороне”.

По мнению членов Гражданского движения, “в изложенных фактах прослеживается одно - желание любой ценой, путем подтасовки фактов добиться отказа Юрия ЛУЦЕНКО от частного визита в КНР”. “Все это делалось в расчете на то, чтобы после возвращения в Украину у ЛУЦЕНКО был имидж человека, которого не желают видеть в качестве официального лица в других государствах”, - говорится в заявлении.

“Весьма сомнительным, - отмечают в “Народной самообороне”, - в данном контексте выглядит то, чтобы китайская сторона высказывала какие-либо рекомендации по поводу частного визита в эту страну какого-либо лица, в данном случае Ю.ЛУЦЕНКО”.

По словам авторов заявления, “факты свидетельствуют о том, что МИД Украины превратилось в структуру для сведения политических счетов с людьми, которые не хотят мириться со всевластием и вседозволенностью Секретариата Президента”.

“Информация от посольств КНР и Кореи лишь подтверждает, что против Юрия ЛУЦЕНКО силами МИД Украины ведется целеустремленная кампания по дискредитации его как министра и политика”, - отмечается в заявлении.

Следовательно, “Народная самооборона” настаивает на назначении главы МИД, “поскольку теперь там сложилась ситуация для бесконтрольной деятельности ведомства”.