Регионал Лукьянов вспомнил Древний Рим и… опозорился

Как известно, довольно туго у Партии регионов обстоят дела со спикерами. Лидер этой политической силы Виктор Янукович уже много раз допускал в своих высказываниях всевозможные ляпы, говорящие об очень низком уровне его познаний в литературе, географии, истории и прочих науках. Весьма слабы в ораторском искусстве и многие другие видные регионалы...

Однако особенно удивляет появление в эфирах политических телепередач еще одного депутата из Партии регионов – Владислава Лукьянова. Причем, негативное впечатление вызывает не только качество его лексикона...

В минувший понедельник Владислав Лукьянов отличился в ток-шоу «Свобода слова» на «ICTV». Разговор шел о блокировании Партией регионов на прошлой неделе трибуны Верховной Рады и об инциденте во Франкфурте-на-Майне с главой МВД Юрием Луценко, и тут Лукьянова почему-то потянуло к истории Древнего Рима. При этом парламентарий не только перепутал имя матери патриция Марка Брута, убийцы Юлия Цезаря («И ты, Брут!»), но и непонятно, какую он умудрился увидеть здесь аналогию со скандалом в Германии.

Регионал припомнил гибель Брута и поведение в связи с этим его матери, которую Лукьянов сначала назвал Октавией, но после перерыва на рекламу поправился - ее звали Сервилия. Аналогию же депутат выстроил просто странную – он рассказал как Сервилия, посыпая голову пеплом, взывала к справедливости и теперь, вот, Партия регионов тоже этого требует… Неизвестно, кто надоумил Лукьянова привести такое сравнение, но получилось оно, как говорится – «ни к селу, ни к городу».

Если обратиться непосредственно к истории Древнего Рима, то Сервилия не представляет собой героини, достойной сочувствия или подражания. Она происходила из древнего и очень знатного патрицианского рода. От первого мужа родила Марка Юния Брута, который затем принял активное участие в заговоре против Юлия Цезаря и его убийстве. Во втором браке Сервилия родила трех дочерей. Самое любопытное заключалось в том, что она около 20 лет была любовницей Юлия Цезаря – почти до самых последних его дней. Сын Сервилии Брут покончил жизнь самоубийством после поражения в битве с армией Антония и Октавиана, которая произошла в Македонии. Известно, что после убийства Цезаря никаких репрессий против Сервилии не последовало. Остаток жизни она прожила в покое и комфорте, под крылышком Тита Помпония Аттика, друга Цицерона.

Упомянутая же Лукьяновым сцена, скорее всего, взята из популярного сериала «Рим», снятого студией НВО (этой студией сняты также сериалы «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано»).

История гражданской войны в фильме передана как история враждующих женщин. Брут убил Цезаря якобы из-за понуканий своей матери – бывшей любовницы Цезаря. Ту же в свою очередь до такой жизни довели интриги племянницы диктатора – Атии, которая хотела всего-навсего, чтобы дядя больше времени проводил в ее доме, устраивая там званые вечера, и делая ее, таким образом, первой дамой Рима. В сериале есть сцена, когда Сервилия после смерти Брута садится перед домом Атии и дни напролет кричит: «Атия из рода Юлиев, взываю о справедливости!» (Лукьянов в студии трижды и с большим пафосом повторил слова о призыве к справедливости…). Верная рабыня посыпает ее голову пеплом, а потом, прокляв Атию, Сервилия закалывается мечом, а за ней и служанка.

Однако и в этом случае совершенно непонятно, что имел в виду Владислав Лукьянов, приводя слова Сервилии с призывом к справедливости… В общем, получилось с этой исторической аналогией в исполнении регионала, пожелавшего блеснуть эрудицией, примерно то же самое, что и у Виктора Януковича с поэтессой «Анной Ахметовой»…

Юрий Глухов