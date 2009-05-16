Путин похвастался новой машиной (фото)

Премьер-министр РФ Владимир Путин продемонстрировал купленную им около месяца назад машину "Нива", передает телеканал "Вести-24".

Сегодня утром журналисты ждали премьера около входа в его резиденцию в Сочи, где должны были начаться переговоры В.Путина с премьер-министром Турции, однако неожиданно для представителей во двор резиденции заехала окрашенная в камуфляжные тона трехдверная "Нива". За рулем автомашины сидел сам В.Путин.

На вопрос журналистов, какая коробка передач установлена на автомобиле, В.Путин ответил: "Ручная". Он признался, что машина ему нравится, хотя он проехал на ней всего 300 метров. Машину только в субботу доставили в Сочи из Тольятти. Пробег автомобиля - чуть более 270 километров.

Один из корреспондентов спросил премьер-министра, приобрел ли он автомобиль для рыбалки, на что В.Путин сказал, что в том числе и для рыбалки, однако не стал уточнять, сколько стоит приобретенная им машина."Это специальная комплектация. Но не для меня лично, а они именно в такой комплектации выпускаются серийно", - отметил он.

В частности, В.Путин обратил внимание на колеса "Нивы": "Здесь в данном случае резина немного улучшенная". "Мягкая, хорошая. Приемистая, движок мощный достаточно", - охарактеризовал свою новую машину премьер-министр РФ.

На вопрос о том, не катал ли премьер-министр на автомобиле приезжавшего вчера в Сочи С.Берлускони, В.Путин с сожалением заметил, что машину только сегодня пригнали из Тольятти. "Если бы вчера пригнали, мы бы на ней с Сильвио покатались", - сказал В.Путин.

РБК