В Киеве перевернулся автобус: 7 раненых

Вчера, в 5 часов 15 минут, в Киеве, водитель автомобиля “MAZDA CX-7”, который двигался по Южному путепроводу в направлении ул. Саперно-Слободской в крайней левой полосе, пытался перестроиться в среднюю полосу и не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом “БОГДАН-А091”, который двигался в попутном направлении по маршруту "Борисполь-Киев". В автобусе находилось 10 пассажиров. От мощного удара он перевернулся.

В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения и госпитализированы в больницы столицы, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.