У Лободы на первой репетиции... ничего не работало

Сегодня в Москве на сцене «Олимпийского» пройдет вторая репетиция украинской певицы Светланы ЛОБОДЫ к «Евровидению-2009».

Об этом УНИАН сообщила С.ЛОБОДА.

«На первой репетиции колесо не работало… Надеюсь, что на сегодняшнюю генеральную репетицию мы сможем сделать все, чтобы оно заработало – на прошлой репетиции не работало ничего – ни свет, ни сама конструкция», - сказала С.ЛОБОДА.

Она пояснила, что во время ее выступления предполагается использовать очень сложное оборудование и нужно время для его подключения.

С.ЛОБОДА сообщила, что в Москве очень часто ей говорят, что будут голосовать за Украину во время конкурса. «Это действительно приятно», - сказала С.ЛОБОДА.

По ее словам, во время подготовки к выступлению ей прежде всего не хватает сил.

«Мне нужно хоть немножко поспать, а я ночью занимаюсь акробатикой, даю интервью, посещаю мероприятия, выступаю на концертах – это все кажется бесконечным», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, С.ЛОБОДА выступит под номером 17 во втором полуфинале "Евровидения-2009", который пройдет 14 мая в СК "Олимпийский" с песней «Anticrisis girl» («Антикризисная девушка»).

Во время ее выступления будут задействованы на сцене три "адских" колеса, на которых установлены пиротехнические устройства, ветродув, светодиоды.