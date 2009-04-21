Билеты на поезд и самолет можно будет купить на почте

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ презентовал в Житомирской области новую услугу по продаже пассажирских билетов через отделения связи "Укрпочты".

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная презентация проекта состоялась сначала в отделении почтовой связи №1 села Ставище Брусиловского района, а затем в первом отделении связи в Коростышеве.

«Сегодня в Украине официально стартовала система продажи железнодорожных и авиабилетов на пассажирский транспорт в междугородном соединении через отделения "Укрпочты"», – сообщил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, новая услуга рассчитана прежде всего на сельское население. Благодаря этому проекту впервые в Украине сельские жители смогут дистанционно, не выезжая за пределы своего населенного пункта, заказать билеты на самолет, поезд или автобус.

По словам генерального директора «Укрпочты» Таисии ЗАМКОВОЙ, реализация данного проекта позволит селянам заказывать за 1-3 дня и получать билеты на транспорт в своем населенном пункте. По ее мнению, в выигрыше будут и горожане, «ведь почтовых отделений в Украине теперь значительно больше, чем билетных касс».

Также Т.ЗАМКОВА отметила, что сегодня презентована система, благодаря которой приобрести электронный билет можно будет как через автоматизированное, так и через неавтоматизированное почтовое отделение.