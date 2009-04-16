Парашютная вышка упала вместе с автокраном

Недействующая парашютная вышка в Ровно, которой уже более четверти века, упала вместе с автомобильным краном, который приехал ее демонтировать.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел возле общежития Государственного гуманитарного университета.

Автомобильный кран, используемый для демонтажа башни, не выдержал металлической конструкции высотой с 9-этажный дом и перевернулся. Водитель автокрана не пострадал.

Исполнители демонтажа из Управления коммунального хозяйства города от комментариев пока воздерживаются. Не комментируют ситуацию и представители регионального отделения Госгорпромнадзора, которые прибыли на место происшествия для изучения причин чрезвычайной ситуации.