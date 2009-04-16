Жена Мела Гибсона хочет получить при разводе полмиллиарда

Жена голливудской "звезды" Мела Гибсона Робин, подавшая на развод после 28 лет семейной жизни, хочет получить 500 миллионов долларов или примерно половину семейного состояния, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на CNN.

Этот развод обещает стать самым дорогим в мире.

Возглавляет список фигурантов самых дорогих разводов по версии Forbes "звезда" баскетбола Майкл Джордан - он должен выплатить Хуаните Ваной, банковской служащей, на которой женился в 1989 году, беспрецедентные 168 миллионов долларов.

На второй ступеньке списка - певец и актер Нил Даймонд, который заплатил своей супруге Марсии Марфи 150 миллионов долларов.

В 100 миллионов долларов обошелся развод Стивену Спилбергу, который прожил со своей супругой Эми Ирвинг четыре года после свадьбы в 1985 году. Тогда это была половина состояния культового голливудского режиссера и продюсера.

В качестве причины развода Робин Гибсон назвала "непреодолимые разногласия". У семьи семеро детей, шестеро из которых ведут самостоятельную жизнь. Робин попросила суд о совместной опеке над младшим ребенком, Томом, которому десять лет.

Журнал People считает, что причинами развода стали нервозность и чрезмерная тяга Гибсона к спиртному, которая переросла в зависимость во время работы над культовым фильмом "Апокалипсис". Однако непосредственным толчком к разводу стала публикация фотографий, где Мел Гибсон на пляже с молодой брюнеткой. Таблоиды пока не вычислили “непреодолимое разногласие”, известно, что она из России, певица, зовут Оксана.