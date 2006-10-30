Сегодня в Киеве утренней прессы не будет

08:32, 30 октября 2006
Разное
776 0

В столице собрались бастовать 550 точек продажи

Сегодня с 8.00 до 10.00 в столице Украины собрались бастовать 550 точек по продаже газет и журналов, а в 10 утра у стен Киевской городской госадминистрации начнется пикет распространителей прессы в городе.

Участники акции протестуют против непреодолимых трудностей продления договоров на аренду земли и получения разрешений на малые архитектурные формы (киоски). По мнению забастовщиков, эти трудности им искусственно создала мэрия, чтобы развернуть в городе собственную сеть распространения прессы.

Забастовка организована двумя общественными организациями: Фондом поддержки независимой прессы в Украине и Ассоциацией распространителей прессы Украины. Договор о намерении провести двухчасовую забастовку подписали восемь организаций по распространению прессы. Самый крупный из операторов этого рынка - ОАО «Агентство Союзпечать», на его балансе около 324 торговых точек по городу; остальные имеют от 10 до 40 точек продажи газет и журналов.

По словам одного из учредителей ООО «Иникорн» Валерии Леликовой, с распространителями прессы «никто из КГГА не общается уже несколько месяцев». «Только когда мы заявили о забастовке, позвонили из приемной заместителя мэра Людмилы Денисюк с приглашением встретиться в течение часа. Так быстро приехать мы не могли, а на следующий день встречу они не перенесли», - сообщила Валерия Леликова.

Президент Фонда поддержки независимой прессы в Украине Марина Клюсова заявила, что операторов рынка распространения прессы в городе озаботила появившаяся в СМИ информация о проекте создания в городе 300 киосков коммунальной формы собственности. «Мы за конкуренцию, но, как показывает опыт, все, что находится в коммунальной собственности, сначала становится убыточным, а потом приватизируется», - считает Марина Клюсова.

Президент Ассоциации распространителей прессы Украины Александр Бабанский сообщил, что в прошлый четверг заявление о проведении пикета было направлено в КГГА. А в секретариат президента, Кабмин и Парламент - обращения с просьбой предпринимателей о помощи. «О создании в городе коммунальной сети продажи прессы мы читаем в СМИ. Нам непонятно, почему распространителей прессы не привлекают как экспертов в этом вопросе», - заявил господин Бабанский. Заместитель главы КГГА Людмила Денисюк подтвердила наличие планов создания коммунальной сети киосков по продаже прессы.

Обком со ссылкой на Экономические известия

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter