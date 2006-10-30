Сегодня в Киеве утренней прессы не будет

Сегодня с 8.00 до 10.00 в столице Украины собрались бастовать 550 точек по продаже газет и журналов, а в 10 утра у стен Киевской городской госадминистрации начнется пикет распространителей прессы в городе.

Участники акции протестуют против непреодолимых трудностей продления договоров на аренду земли и получения разрешений на малые архитектурные формы (киоски). По мнению забастовщиков, эти трудности им искусственно создала мэрия, чтобы развернуть в городе собственную сеть распространения прессы.

Забастовка организована двумя общественными организациями: Фондом поддержки независимой прессы в Украине и Ассоциацией распространителей прессы Украины. Договор о намерении провести двухчасовую забастовку подписали восемь организаций по распространению прессы. Самый крупный из операторов этого рынка - ОАО «Агентство Союзпечать», на его балансе около 324 торговых точек по городу; остальные имеют от 10 до 40 точек продажи газет и журналов.

По словам одного из учредителей ООО «Иникорн» Валерии Леликовой, с распространителями прессы «никто из КГГА не общается уже несколько месяцев». «Только когда мы заявили о забастовке, позвонили из приемной заместителя мэра Людмилы Денисюк с приглашением встретиться в течение часа. Так быстро приехать мы не могли, а на следующий день встречу они не перенесли», - сообщила Валерия Леликова.

Президент Фонда поддержки независимой прессы в Украине Марина Клюсова заявила, что операторов рынка распространения прессы в городе озаботила появившаяся в СМИ информация о проекте создания в городе 300 киосков коммунальной формы собственности. «Мы за конкуренцию, но, как показывает опыт, все, что находится в коммунальной собственности, сначала становится убыточным, а потом приватизируется», - считает Марина Клюсова.

Президент Ассоциации распространителей прессы Украины Александр Бабанский сообщил, что в прошлый четверг заявление о проведении пикета было направлено в КГГА. А в секретариат президента, Кабмин и Парламент - обращения с просьбой предпринимателей о помощи. «О создании в городе коммунальной сети продажи прессы мы читаем в СМИ. Нам непонятно, почему распространителей прессы не привлекают как экспертов в этом вопросе», - заявил господин Бабанский. Заместитель главы КГГА Людмила Денисюк подтвердила наличие планов создания коммунальной сети киосков по продаже прессы.

Обком со ссылкой на Экономические известия